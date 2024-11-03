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        Şırnak'ta kayıp kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:38
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        Şırnak'ta kayıp kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca Cizre-Güçlükonak kara yolunun Ali Dino Kasrı mevkisinde 31 Ekim'de Orhan Kalkan'ın cesedinin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Cizre ve Güçlükonak İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince yürütülen çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Cizre ilçesinde Orhan Kalkan'dan haber alamayan ailesi durumu polisi bildirmiş, başlatılan arama çalışması kapsamında 31 Ekim'de Kalkan'ın cesedi Cizre-Güçlükonak kara yolunun Ali Dino Kasrı mevkisinde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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