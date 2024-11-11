Cizre'de fidanlar toprakla buluşturuldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidan dikimi yapıldı.

Kuştepe Mahallesi Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek pansiyonu bahçesinde düzenlenen törende "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, bu yıl etkinlikleri bir ağaçlandırma seferberliği ruhuyla yaptıklarını belirtti.

Çevrenin sadece insanların değil hayvanların da yaşam alanı olduğunu ifade eden Baycar, "Dolayısıyla bizim buradaki etkinliğimiz sadece insanlara değil bütün canlılara bir borcumuzdur. Bu vesile ile bugün bu güzel programa katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.