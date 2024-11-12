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        Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki bahçede yetiştirilen Trabzon hurmasında hasat yapıldı

        Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki bahçede yetiştirilen, "cennet hurması" olarak da bilinen Trabzon hurmasında hasat yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:01 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:01
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        Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki bahçede yetiştirilen Trabzon hurmasında hasat yapıldı
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        Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki bahçede yetiştirilen, "cennet hurması" olarak da bilinen Trabzon hurmasında hasat yapılıyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı İkizce köyünde üretici Zana Uysal'a ait bahçede hasat etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, bahçedeki ağaçlardan, Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde de yetiştirilen Trabzon hurması toplandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, kentte birçok meyvenin yetiştiğini belirterek, bunlardan birinin de Trabzon hurması olduğunu söyledi.

        Son yıllarda Trabzon hurmasının çiftçiler tarafından benimsendiğini ifade eden Sezgin, şunları kaydetti:

        "Trabzon hurması yetiştiriciliğinde Şırnak'ta verim oldukça yüksek. Trabzon hurması bölgemize adapte oldu, iyi uyum sağladı. Çiftçilerimiz için alternatif bir üretim çeşidi. Oldukça da bereketli. Trabzon hurması yetiştiriciliği ile ilgili hem çiftçileri bilgilendirmek hem de yeni bahçeler tesis etmek için kurum olarak projeler geliştirmekteyiz. 2025 yılında yeni Trabzon meyvesi bahçeleri tesis etmek üzere çiftçilerimize meyve fidanı vererek bu tarımı bölgemizde yaygınlaştırmak, geliştirmek hedefindeyiz."

        Trabzon hurmasının hasat edildikten sonra çiftçiler tarafından kurutulduğunu dile getiren Sezgin, ürünün bu şekilde katma değerinin arttığını, ticari olarak değerlendirebildiğini belirtti.

        Sezgin, bu meyvenin aile ekonomisine ve bölgenin tarımsal kalkınmasına katkı sağlayacağını öngördüklerini söyledi.

        Üretici Zana Uysal da Cudi Dağı eteklerindeki bahçesinde 9 yıl önce 4 dönüm arazide farklı meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe kurduğunu, bu ağaçlardan 150'sinin hurma ağacı olduğunu belirtti.

        "Üretimde eksiklerimiz vardı, her sene bir şeyler üzerine katarak öğrendim." diyen Uysal, bu yıl her ağaçtan yaklaşık 100 kilogram hurma elde ettiklerini ifade etti.

        Uysal, "Cennet hurması demek ki burada da yetişebiliyor. İnşallah önümüzdeki senelerde boş arazilerimizi hurma bahçeleri yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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