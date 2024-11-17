Şırnak'ta yaralı bulunan akbaba tedavi edildi

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, akbabanın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındığını belirterek, vatandaşlardan arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını merkezlerine ulaştırmalarını istedi.​​​​​​​

Kent kırsalında yaklaşık 20 gün önce vatandaşlar tarafından bulunan yaralı akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

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