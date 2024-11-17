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        Şırnak'ta yaralı bulunan akbaba tedavi edildi

        Şırnak'ta yaralı halde bulunan akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 13:18 Güncelleme: 17.11.2024 - 13:27
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        Şırnak'ta yaralı bulunan akbaba tedavi edildi
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        Şırnak'ta yaralı halde bulunan akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Kent kırsalında yaklaşık 20 gün önce vatandaşlar tarafından bulunan yaralı akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

        Burada tedavi edilen akbaba, Kaymakam Çeşme köyü kırsalında doğaya bırakıldı.

        DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, akbabanın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındığını belirterek, vatandaşlardan arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını merkezlerine ulaştırmalarını istedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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