Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araçlarda ve evlerde arama yaptı.

Aramalarda, 400 mililitre metamfetamin, 6 gram kubar esrar, gümrük kaçağı 8 bin 76 paket sigara, 350 puro, 21 kilogram nargile tütünü, 344 elektronik sigara, 41 cep telefonu, 340 şarj aleti ve adaptörü, 4 bin 190 muhtelif gıda malzemesi, 301 kilogram çay, 254 çift ayakkabı, 800 kozmetik ürün, 3 bin 376 inşaat malzemesi, 1645 muhtelif malzeme, 9 litre alkol ve 5 harici bellek ele geçirildi.