Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araçlarda ve evlerde arama yaptı.

Operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1,81 gram metamfetamin, 6,41 gram esrar, 2,08 gram eroin, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, gümrük kaçağı 11 bin 10 paket sigara, 5 bin 112 puro, 4 bin 388 elektronik sigara tütünü, 2 bin 527 elektronik sigara, 165 muhtelif eşya ile uzun namlulu silah, 6 bin 565 fişek, 10 şarjör, 2 tarihi eser olduğu düşünülen obje ve sahte para ele geçirildi.