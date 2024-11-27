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        Askeri bando takımı Uludere'de konser verdi

        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:45 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:52
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        Askeri bando takımı Uludere'de konser verdi
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        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde konser verdi.

        Şenoba Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Marş ve türküleri seslendiren bandoya dinleyiciler zaman zaman eşlik etti.

        Konseri, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Halil Çiftçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş da izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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