Şırnak'ta güz renklerinin hakim olduğu doğa dronla görüntülendi
Şırnak'ta güz renklerinin hakim olduğu doğa dronla görüntülendi.
Şırnak'ta güz renklerinin hakim olduğu doğa dronla görüntülendi.
Şırnak'ta kış aylarına girilirken sararan ve dökülen yapraklar, sarı, turuncu ve kırmızının hakim olduğu doğa görsel şölen sunuyor.
Güzel bir manzara sunan doğadaki renkler dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.