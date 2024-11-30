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        Askeri bando takımı Şırnak Güçlükonak'ta konser verdi

        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 23:23 Güncelleme: 30.11.2024 - 23:29
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        Askeri bando takımı Şırnak Güçlükonak'ta konser verdi
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        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde konser verdi.

        Güçlükonak 75. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Salonu'nda düzenlenen konsere, öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Marş ve türküleri seslendiren bandoya zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti.

        Konseri, Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, Belediye Başkanı Selahattin Aktug, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Gezer ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mehmet Eroğlu da takip etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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