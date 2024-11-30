Askeri bando takımı Şırnak Güçlükonak'ta konser verdi
Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde konser verdi.
Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde konser verdi.
Güçlükonak 75. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Salonu'nda düzenlenen konsere, öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Marş ve türküleri seslendiren bandoya zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti.
Konseri, Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, Belediye Başkanı Selahattin Aktug, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Gezer ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mehmet Eroğlu da takip etti.
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