GÜNCELLEME - Şırnak'ta kaybolan çobanın cesedi bulundu
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan çobanın cesedi bulundu.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan çobanın cesedi bulundu.
Mardin'in Dargeçit ilçesinin Ulaş köyünden sabah saatlerinde çoban arkadaşıyla küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkaran Muhsin Gök (26) Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Damlabaşı köyü kırsalında kayboldu.
Gök'ten haber alamayan arkadaşı, durumu ailesine ve jandarmaya bildirdi.
Bölgede başlatılan arama çalışmasında Gök'ün bastonu ve kıyafetleri Dicle Nehri'nin kenarında bulundu.
Çobanın suda boğulduğu ihtimali üzerine AFAD'dan destek istendi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ile Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, nehirde arama çalışması başlattı.
Ekipler, Gök'ün cansız bedenini, eşyalarının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzakta nehirde buldu.
Gök'ün cenazesi, otopsi için Dargeçit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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