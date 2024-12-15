Şırnak'ta kayalıklardan düşen kişi öldü
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki kayalık alana kaçan keçilerini almaya giden Abdurrahim B, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Abdurrahim B'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Abdurrahim B'nin cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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