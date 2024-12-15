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        Şırnak'ta kayalıklardan düşen kişi öldü

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 23:09 Güncelleme: 15.12.2024 - 23:09
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        Şırnak'ta kayalıklardan düşen kişi öldü
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki kayalık alana kaçan keçilerini almaya giden Abdurrahim B, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Abdurrahim B'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Abdurrahim B​​​​​​​'nin cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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