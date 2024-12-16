Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 9-15 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildi.
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