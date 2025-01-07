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        Şırnak'ta yaralı bulunan 2 puhu tedaviye alındı

        Şırnak'ta arazide yaralı bulunan 2 puhu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:13 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:27
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        Şırnak'ta yaralı bulunan 2 puhu tedaviye alındı
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        Şırnak'ta arazide yaralı bulunan 2 puhu tedavi altına alındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Silopi ilçe kırsalı ve kent merkezinde yaralı ve bitkin halde 2 puhu bulan vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ile DKMP Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        ​​​​​​​Bölgeye giden ekiplerce teslim alınan 2 kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.

        Puhular buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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