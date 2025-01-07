Şırnak'ta yaralı bulunan 2 puhu tedaviye alındı
Şırnak'ta arazide yaralı bulunan 2 puhu tedavi altına alındı.
Şırnak'ta arazide yaralı bulunan 2 puhu tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Silopi ilçe kırsalı ve kent merkezinde yaralı ve bitkin halde 2 puhu bulan vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ile DKMP Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye giden ekiplerce teslim alınan 2 kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.
Puhular buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.
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