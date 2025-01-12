Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak merkezli 7 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Şırnak merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak merkezli 7 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Şırnak merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ay süren teknik takip yapıldı.

        Çalışma sonucunda Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü işbirliğiyle operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyon kapsamında kentte bir tırda yapılan aramada, dorse tabanına gizlenmiş 99 parça halinde 50 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Devam eden soruşturmada Şırnak, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Şanlıurfa, Hatay ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 13 zanlı daha yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Adli kontrol kararı verilen kişilerden B.A'nın hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!

        Benzer Haberler

        TIR'da ele geçirilen 50 kilo metamfetamine 10 tutuklama
        TIR'da ele geçirilen 50 kilo metamfetamine 10 tutuklama
        Bakan Memişoğlu: Kötülük düzenini ve medeniyetini hep beraber yıkacağız (2)
        Bakan Memişoğlu: Kötülük düzenini ve medeniyetini hep beraber yıkacağız (2)
        Bakan Memişoğlu: Kötülük düzenini ve medeniyetini hep beraber yıkacağız
        Bakan Memişoğlu: Kötülük düzenini ve medeniyetini hep beraber yıkacağız
        Şırnak'ta petrol sondaj aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Şırnak'ta petrol sondaj aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Şırnak'ta sondaj aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şırnak'ta sondaj aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şırnak Valiliğini ziyaret etti:
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şırnak Valiliğini ziyaret etti: