Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 6,35 gram esrar, kaçak 11 bin 680 sigara, 150 puro, 3 bin 673 elektronik sigara, 2 bin 230 elektronik sigara tütünü, cep telefonu, 161 emtia ve 3 kafes hayvanı ele geçirildi.

Olaylara ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ise 7 şüpheli asayiş, 10 şüpheli kaçakçılık ve 3 şüpheli sahte seyahat belgesi bulundurmak suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.