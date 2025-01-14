Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta bir haftada düzenlenen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:55 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Şırnak'ta bir haftada düzenlenen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 6,35 gram esrar, kaçak 11 bin 680 sigara, 150 puro, 3 bin 673 elektronik sigara, 2 bin 230 elektronik sigara tütünü, cep telefonu, 161 emtia ve 3 kafes hayvanı ele geçirildi.

        Olaylara ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ise 7 şüpheli asayiş, 10 şüpheli kaçakçılık ve 3 şüpheli sahte seyahat belgesi bulundurmak suçundan gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        "2 kırmızı kart gerekirdi"
        "2 kırmızı kart gerekirdi"
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Grönland'dan Trump'a "diyaloğa hazırız" mesajı
        Grönland'dan Trump'a "diyaloğa hazırız" mesajı
        PFAPA sendromu nedir?
        PFAPA sendromu nedir?
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Buse ile Mehmet nişanlıydı... Kahreden kaza ayırdı!
        Buse ile Mehmet nişanlıydı... Kahreden kaza ayırdı!
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        Venezuela'da muhalif liderden Maduro'ya tehdit
        Venezuela'da muhalif liderden Maduro'ya tehdit
        Elon Musk TikTok'u satın mı alıyor?
        Elon Musk TikTok'u satın mı alıyor?
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor
        Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor

        Benzer Haberler

        Görümlü Belediyesinden engelliler için etkinlik
        Görümlü Belediyesinden engelliler için etkinlik
        Şırnak'ta terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kumçatı'da jandarmadan anaokulu öğrencilerine eğitim
        Kumçatı'da jandarmadan anaokulu öğrencilerine eğitim
        Şırnak'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Şırnak'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı aralık ayında 30 bin 268 yolcuya hizmet v...
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı aralık ayında 30 bin 268 yolcuya hizmet v...
        Şırnak merkezli 7 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutukla...
        Şırnak merkezli 7 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutukla...