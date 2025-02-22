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        Şırnak'ta arazide bebek cesedi bulundu

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:15 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:15
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        Şırnak'ta arazide bebek cesedi bulundu
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide bebek cesedi bulundu.

        Esenli Köyü mevkisinde poşete sarılarak araziye atılmış bebek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Bebeğin cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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