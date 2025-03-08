Şırnak Üniversitesinde minik şefler mutfakta etkinliği
Şırnak Üniversitesinde minik şefler mutfakta etkinliği düzenlendi.
Şırnak Üniversitesinde minik şefler mutfakta etkinliği düzenlendi.
Şırnak Üniversitesi Gastronomi Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, Tümgeneral Ömer Keçecigil İlkokulunda eğitim gören öğrenciler çeşitli pastalar hazırladı.
Etkinlikte, müzik ve palyaço gösterileri yapıldı.
Program, çocukların mutfak kültürüyle erken yaşta tanışmasını sağladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.