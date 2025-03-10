Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 48 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 60 paket sigara, 3 bin 580 elektronik sigara tütünü, 71 cep telefonu, 100 kilogram çay, 614 elektronik sigara ve 502 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 48 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.