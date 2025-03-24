Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı ev ve araçlarda arama yapıldı.
Aramalarda, 86 kilo 600 gram skunk, 5 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 2 bin 80 paket sigara, 1 kilogram tütün, 450 puro, 2 bin 600 paket elektronik sigara tütünü, 415 cep telefonu, 16 kilogram çay, 1885 fişek, 669 elektronik sigara ve 3 bin 151 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 20'si hakkında adli işlem uygulandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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