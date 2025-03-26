Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Cizre'de gençlerle bir araya geldi:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemiz, dünyanın en büyük ve Avrupa'nın en modern stadyumlarına sahip. Bu stadyumların sayısı 40'a ulaştı. Uluslararası standartlarda stadyumlar var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:13 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Cizre'de gençlerle bir araya geldi:
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemiz, dünyanın en büyük ve Avrupa'nın en modern stadyumlarına sahip. Bu stadyumların sayısı 40'a ulaştı. Uluslararası standartlarda stadyumlar var." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Bak, Cizre ilçesinde Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde incelemelerde bulunan Bak, bir araya geldiği gençlerle basketbol oynadı.

        Daha sonra Cizre Kaymakamlığı Halk Eğitimi Dengbej Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaretinde erbane ekibi tarafından karşılanan Bak, gençlerle buluştu, dengbejlerin seslendirdiği ezgileri dinledi.

        Bakan Bak, burada yaptığı açıklamada, Cizreli vatandaşlara hazırladıkları güzel ortam için teşekkür etti.

        Gençler için çeşitli yatırımlar yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini belirten Bak, çok güzel yatırım projelerinin hazırlandığını, bunlarla ilgili protokoller yapıldığını, ihale süreçlerinin başladığını söyledi.

        Bunların içerisinde spor salonları, öğrenci yurtları başta olmak üzere çeşitli tesislerin bulunduğunu ifade eden Bak, şöyle konuştu:

        "Memleketimiz, ülkemizin her bir köşesi bizim için kıymetli. Yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz. Burada çok büyük bir potansiyel var. Genç nüfus olması nedeniyle spora daha fazla yatırım yapmamız lazım. Bunları yerine getirmek için planlamalar yapıyoruz. Gerçekten buraya çok ciddi yatırımlar planlandı. İlk etapta 500 milyonluk bir yatırım başlıyor. İkinci pakette de yurtla beraber 1 milyarı aşan yatırımlar gelecek. Dolayısıyla bunların hepsi sizler için."

        Ülkede spor potansiyelini çok iyi kullanmak gerektiğini dile getiren Bak, sporun birleştirici gücünün çok önemli olduğunu anlattı.

        Şırnak'ta voleybolda Efeler Ligi'nde başarılı olan bir takım olduğunu, güreşte ve diğer branşlarda başarılı olan sporcular bulunduğunu anlatan Bak, "Sporcu fabrikası planlarımız var. İnşallah içinde 5-6 antrenman salonu olan sporcu fabrikaları dediğimiz tesisler olacak." ifadelerini kullandı.

        İlçelerde gençlik merkezlerinin planları içerisinde olduğunu belirten Bak, Bakanlık olarak Kredi ve Yurtlar Kurumunda dünyanın en büyük üniversiteli öğrencisini barındıran yapıya sahip olduklarını bildirdi.

        Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "980 bin yatak kapasitemiz var. 1 milyonu aşacağız bu yıl sonunda yeni yatırımlarımızla. Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan fazla. Dünyadaki pek çok ülkenin nüfusundan fazla öğrencimizi yurtlarımızda çok cüzi bir ücretle, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz olarak misafir ediyoruz. Barınma hakkı anayasal hak. Bunu da devletimiz sağlıyor ve yaklaşık 600 bin öğrencimize burs, 950 bin öğrencimize de kredi veriyoruz. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde üniversite gençliğimize hizmet ediyoruz. Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi nedeniyle de çok büyük spor yatırımları yaptık. Ülkemiz, dünyanın en büyük ve Avrupa'nın en modern stadyumlarına sahip. Bu stadyumların sayısı 40'a ulaştı. Uluslararası standartlarda stadyumlar var. 2032 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye ile İtalya organize edecek. Basketbolda Avrupa ve dünyanın en modern basketbol gelişim merkezini inşa ettik. Burada çok büyük tesisler var. Altyapılar için yatırımlar var. 2025, 2026 yılları içerisinde spor olarak benim öngördüğüm yaklaşık olarak bölgemize 2 milyarın üzerinde bir yatırım gelecek. Bu spor için sadece."

        Türkiye Yüzyılı'nda gençlerin rolünün çok önemli olduğunu ifade eden Bak, ülkenin geleceği için hep birlikte çalışacaklarını anlattı.

        Gençlere eğitim ve ailenin önemi konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunan Bak, güzel vatan için hep beraber çalışacaklarını dile getirdi.

        Programa, Vali Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Bakan Güler ve Bakan Bak, Şırnak'ta
        Bakan Güler ve Bakan Bak, Şırnak'ta
        Cizreli vatandaştan Gazze'ye yardım
        Cizreli vatandaştan Gazze'ye yardım
        Cizre Kaymakamı Baycar, EKPSS'den tam puan alan genci tebrik etti
        Cizre Kaymakamı Baycar, EKPSS'den tam puan alan genci tebrik etti
        Silopi'de 500 çocuğa bayramlık giysi hediye edildi
        Silopi'de 500 çocuğa bayramlık giysi hediye edildi
        Şırnak'ta, bazı bölgeler 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta, bazı bölgeler 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi