Cizre'de okul müdürleriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakam Ahmet Vezir Baycar başkanlığında ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ ve tüm okul müdürlerinin katılımı ile istişare toplantısı düzenlendi.

Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2'inci dönem istişare toplantısında, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ, ilçede görev yapan okul müdürleri ile bir araya geldi.

Kaymakam Baycar, toplantıda, yapılan çalışmaların genel bir değerlendirilmesinin yapılmasının ardından başarılı projelerin üretildiğini ve yeni projelerin artırılması ve yaygınlaştırılması için okul müdürleri ile bu istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Diğer gündem maddelerinin de değerlendirildiği toplantıda, şube müdürleri de sorumluluk alanları ile ilgili okul müdürlerine bilgilendirmelerde bulundu.