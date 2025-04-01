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        AK Parti Şırnak İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Şırnak İl Başkanlığında, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 00:17 Güncelleme: 01.04.2025 - 00:17
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        AK Parti Şırnak İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
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        AK Parti Şırnak İl Başkanlığında, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşanan bayram sevincinin ve heyecanının Filistin'de, Gazze'de yaşanamadığını söyledi.

        Türkiye'nin huzurunun, demokrasisinin ve refahının teminatı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen siyasetin her geçen gün vatandaş nezdinde karşılık bulduğunu ifade eden Erkan, insanların demokrasiye ve refaha olan inancının bir tezahürü olarak vatandaşların partilerine teveccüh gösterdiğini belirtti.

        Erkan, şöyle devam etti:

        "Gelişen ve kalkınan Şırnak'ta her geçen gün dostluğun ve kardeşlik hukukunun daha da pekiştiğini görüyoruz. Artık hiçbir güç huzurumuzu, kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak. Artık gelişen Türkiye'nin ve büyüyen Şırnak'ın teminatı olarak AK Parti vatandaşlarımızla birlikte büyüyor ve güçleniyor."

        Konuşmanın ardından Erkan ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan, bayramlaşma tebriklerini kabul etti.

        Programa MHP, BBP ve HÜDA PAR il başkanları ile il, ilçe ve belde teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

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