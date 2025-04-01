Şırnak'ta çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı-sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada, K.T, M.S.T, M.I. ve L.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.