Dicle Elektrik Şırnak'ta bu yıl 1 milyar 80 milyon liralık yatırım planlıyor

Dicle Elektrik tarafından Şırnak'ta bu yıl 1 milyar 80 milyon liralık yatırım yapılmasının planlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik'in hizmet bölgesi içerisinde yer alan kentte, gerçekleştirdiği teknoloji odaklı yatırımlarla hem enerji altyapısını güçlendirdiği hem de kayıp kaçakla mücadelede önemli başarılar elde ettiği belirtildi.

2013 yılındaki özelleşme sürecinden bu yana Şırnak'a yapılan yatırım miktarının yaklaşık 5,5 milyar liraya ulaştığı ifade edilen açıklamada, sadece geçen yıl gerçekleştirilen yatırım miktarının ise 1,1 milyar lira olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu yatırımlar sayesinde, özellikle kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli olarak adlandırılan 3K alanlarında 2023 yılında yüzde 35 seviyelerinde olan kayıp-kaçak oranı, 2024 itibarıyla yüzde 29'a kadar düşürüldü. Geçtiğimiz yıl şirketin saha operasyonlarını yüzde 100 oranında artırması da bu başarıda belirleyici rol oynadı. Kente bu yıl yapılması planlanan 1 milyar 80 milyon liralık yatırımla bu başarının daha ileriye taşınması hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.