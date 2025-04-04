Dicle Elektrik Şırnak'ta bu yıl 1 milyar 80 milyon liralık yatırım planlıyor
Dicle Elektrik tarafından Şırnak'ta bu yıl 1 milyar 80 milyon liralık yatırım yapılmasının planlandığı bildirildi.
Dicle Elektrik tarafından Şırnak'ta bu yıl 1 milyar 80 milyon liralık yatırım yapılmasının planlandığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik'in hizmet bölgesi içerisinde yer alan kentte, gerçekleştirdiği teknoloji odaklı yatırımlarla hem enerji altyapısını güçlendirdiği hem de kayıp kaçakla mücadelede önemli başarılar elde ettiği belirtildi.
2013 yılındaki özelleşme sürecinden bu yana Şırnak'a yapılan yatırım miktarının yaklaşık 5,5 milyar liraya ulaştığı ifade edilen açıklamada, sadece geçen yıl gerçekleştirilen yatırım miktarının ise 1,1 milyar lira olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Bu yatırımlar sayesinde, özellikle kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli olarak adlandırılan 3K alanlarında 2023 yılında yüzde 35 seviyelerinde olan kayıp-kaçak oranı, 2024 itibarıyla yüzde 29'a kadar düşürüldü. Geçtiğimiz yıl şirketin saha operasyonlarını yüzde 100 oranında artırması da bu başarıda belirleyici rol oynadı. Kente bu yıl yapılması planlanan 1 milyar 80 milyon liralık yatırımla bu başarının daha ileriye taşınması hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Rıdvan Çatır, 7 bin 203 kilometrekarelik bir alanda 579 bin nüfusa kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sunma hedefiyle çalıştıklarını aktardı.
Bölgenin enerji altyapısını dijitalleştirerek sadece kayıp kaçak ile değil sürdürülebilir bir enerji geleceği için de mücadele ettiklerini ifade eden Çatır, şunları kaydetti:
"Yaptığımız teknoloji odaklı yatırımlar sayesinde Şırnak merkezde 2016'da yüzde 72 seviyelerinde olan kayıp kaçak oranını 2024 sonu itibarıyla 3K alanlarında yüzde 29 seviyelerine kadar düşürmeyi başardık. Bu düşüş, sadece altyapı yatırımlarıyla değil, aynı zamanda saha operasyonlarımızı iki katına çıkarmamız ve şebekeye entegre ettiğimiz dijital dönüşüm projeleriyle mümkün oldu. Dijital dönüşüm projeleri ve yüksek teknoloji kullanımı sayesinde hem kayıt dışı kullanım azalıyor hem de müşteri memnuniyeti artıyor. Enerji kalitesini yükselten bu yatırımlarla şebekemizi her geçen gün daha güçlü hale getiriyoruz."
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