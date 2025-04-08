Silopi'de şehitler için mevlit programı düzenlendi

Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı yapıldı.

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