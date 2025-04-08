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        Silopi'de şehitler için mevlit programı düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 17:11 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:25
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        Silopi'de şehitler için mevlit programı düzenlendi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı yapıldı.

        Çarşı Camisinde düzenlenen programa, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

        Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünce, katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edildi.

        Galeri
        Galeri

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