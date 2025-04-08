Silopi'de şehitler için mevlit programı düzenlendi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı yapıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı yapıldı.
Çarşı Camisinde düzenlenen programa, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce, katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edildi.
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