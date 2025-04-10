Şırnak'ta, "Güçlükonak'ta Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Valilik, Kaymakamlık ve Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) işbirliğiyle "Güçlükonak'ta Sağlık Turizmi Çalıştayı" yapıldı.

Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, Güçlükonak Aile Destek Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, ilçenin turizmin yanı sıra kültür, inanç ve doğa turizmi açısından da önemli potansiyeli bulunduğunu ve bunu ortaya çıkarmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Kadırhan da sağlık turizminin önemi ve teşviklere ilişkin sunum yaptı.

ŞÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Veysel Tahiroğlu da ilçedeki Belkıs Ana Kaplıcası'nın sağlık açısından önemine değindi.

Çalıştayın moderatörü ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik, AA muhabirine, çalıştayın amacının Belkıs Ana Kaplıcası'nın önemini ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.

Çalıştayda ilçenin sağlık turizmiyle birlikte diğer turizm çeşitlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya konulduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Belkıs Ana Kaplıcası şu an İl Özel İdaresince restore edildi ve yakın zamanda ziyarete açılacak. Bunun en önemli tarihi noktası da kaplıcanın Hazreti Süleyman dönemine dayanmasıdır. Hazreti Süleyman'ın ayak izlerinin kaplıca suyunun altında yer aldığı rivayet edilmektedir. Bu anlamda manevi olarak da insanlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir yer. Restorasyonla birlikte yıkılma tehlikesi yaşayan bu tarihi yer tekrar hizmete açılacak. Bunun da turizme büyük katkı sunacağını öngörmekteyiz."

İlçenin turizm potansiyelinin çalıştayla masaya yatırıldığını vurgulayan Çelik, bundan sonra atılacak adımlar ve çözüm önerilerinin de raporlaştırılarak ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılacağını bildirdi.

Çalıştayın ardından katılımcılar ilçedeki kaplıcalarda incelemelerde bulundu.

Programa, Güçlükonak Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, İlçe Emniyet Amiri Mahmud Esad Katıksız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Karadeniz, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre, İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.