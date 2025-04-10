Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta, "Güçlükonak'ta Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Valilik, Kaymakamlık ve Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) işbirliğiyle "Güçlükonak'ta Sağlık Turizmi Çalıştayı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 20:28 Güncelleme: 10.04.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta, "Güçlükonak'ta Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Valilik, Kaymakamlık ve Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) işbirliğiyle "Güçlükonak'ta Sağlık Turizmi Çalıştayı" yapıldı.

        Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, Güçlükonak Aile Destek Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, ilçenin turizmin yanı sıra kültür, inanç ve doğa turizmi açısından da önemli potansiyeli bulunduğunu ve bunu ortaya çıkarmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

        ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Kadırhan da sağlık turizminin önemi ve teşviklere ilişkin sunum yaptı.

        ŞÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Veysel Tahiroğlu da ilçedeki Belkıs Ana Kaplıcası'nın sağlık açısından önemine değindi.

        Çalıştayın moderatörü ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik, AA muhabirine, çalıştayın amacının Belkıs Ana Kaplıcası'nın önemini ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.

        Çalıştayda ilçenin sağlık turizmiyle birlikte diğer turizm çeşitlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya konulduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

        "Belkıs Ana Kaplıcası şu an İl Özel İdaresince restore edildi ve yakın zamanda ziyarete açılacak. Bunun en önemli tarihi noktası da kaplıcanın Hazreti Süleyman dönemine dayanmasıdır. Hazreti Süleyman'ın ayak izlerinin kaplıca suyunun altında yer aldığı rivayet edilmektedir. Bu anlamda manevi olarak da insanlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir yer. Restorasyonla birlikte yıkılma tehlikesi yaşayan bu tarihi yer tekrar hizmete açılacak. Bunun da turizme büyük katkı sunacağını öngörmekteyiz."

        İlçenin turizm potansiyelinin çalıştayla masaya yatırıldığını vurgulayan Çelik, bundan sonra atılacak adımlar ve çözüm önerilerinin de raporlaştırılarak ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılacağını bildirdi.

        Çalıştayın ardından katılımcılar ilçedeki kaplıcalarda incelemelerde bulundu.

        Programa, Güçlükonak Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, İlçe Emniyet Amiri Mahmud Esad Katıksız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Karadeniz, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre, İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Otomobilden ateş açıldı! 15 yaşındaki çocuk yaralandı
        Otomobilden ateş açıldı! 15 yaşındaki çocuk yaralandı
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır

        Benzer Haberler

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda şerit saha temizleme çalışması
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda şerit saha temizleme çalışması
        Şırnak'ta devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
        Şırnak'ta kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
        Silopi'de polislerden kan bağışına destek
        Silopi'de polislerden kan bağışına destek
        Cizre'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı
        Cizre'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı
        'Kafede kavga' ihbarına giden polislere havai fişekli kutlama
        'Kafede kavga' ihbarına giden polislere havai fişekli kutlama