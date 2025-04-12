Şırnak'ta seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
F.Ö. idaresindeki 73 AC 852 plakalı hafif ticari araç, Havuzlu köyündeki yolda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, yol kenarında durdurduğu araçtan inip durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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