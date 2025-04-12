Şırnak'ta seyir halindeki hafif ticari araç yandı

F.Ö. idaresindeki 73 AC 852 plakalı hafif ticari araç, Havuzlu köyündeki yolda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

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