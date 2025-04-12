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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Şırnak Valiliğini ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 00:39 Güncelleme: 12.04.2025 - 00:39
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Şırnak Valiliğini ziyaret etti
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu.

        Bakan Yardımcısı Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile Şırnak Valiliğini ziyaret etti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Aktaş, Vali Birol Ekici ile makamında görüştü.

        Daha sonra Aktaş, Hacı Şükrü Geliş Yatılı Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı.

        Şehit güvenlik korucusu Selman Bilir'in ailesi ile gazi Hüseyin Ertene'yi evlerinde ziyaret eden Aktaş, Polisevi'nde düzenlenen yemek programında polislerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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