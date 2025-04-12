İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Şırnak Valiliğini ziyaret etti

Şehit güvenlik korucusu Selman Bilir'in ailesi ile gazi Hüseyin Ertene'yi evlerinde ziyaret eden Aktaş, Polisevi'nde düzenlenen yemek programında polislerle bir araya geldi.

Daha sonra Aktaş, Hacı Şükrü Geliş Yatılı Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile Şırnak Valiliğini ziyaret etti.

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