Şırnak'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Şırnak'ın Silopi ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Kadri Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak önce ağaca ardından duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü ve araçta bulunan Beytullah T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Silopi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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