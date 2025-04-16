Şırnak'ta aracında ticareti yasak 21 kınalı keklik bulunan sürücüye 76 bin 500 lira ceza

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aracında ticareti yasaklanan 21 kınalı keklik bulunan sürücüye 76 bin 500 lira ceza uygulandı.

İlçenin Bozova Jandarma Karakol noktasında bir araçta yapılan aramada kafeslerde ve karton kutularda muhafaza edilen 21 kınalı keklik ele geçirdi.

Kınalı keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, jandarma ekiplerince bir araçta bulunan 21 kınalı kekliğin el konularak birimlerine teslim edildiğini söyledi.

Kınalı kekliklerin bir süre bakımlarını yaptıktan sonra yeniden doğal yaşam alanlarına bırakacaklarını belirten Kalay, şunları kaydetti:

"Kınalı keklikler doğada kene ile mücadelede önemli türlerimizden biridir. İnsan müdahalesi olmadığı süre içerisinde doğa kendi dengesini koruyor. Ne yazık ki bazı bilinçsiz vatandaşlarımız tarafından bu dengenin bozulması yönünde adımlar atılabiliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ve jandarma ile ortaklaşa bu usulsüzlükleri önlemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu kınalı keklikleri bir şekilde doğada tuzak ile avlayan vatandaş hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na istinaden 76 bin 500 lira idari yaptırım uyguladık."​​​​​​​