Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        GÜNCELLEME - Şırnak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Sırtköy beldesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Z.B, R.A, D.A, İ.A ile K.A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Z.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma ekiplerince beldede güvenlik önlemi alındı.

        Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince olayla ilgili İ.A, R.A, D.A. ile M.A. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı, 4 gözaltı
        Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı, 4 gözaltı
        Şırnak'ta bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı
        Şırnak'ta bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı
        Şırnak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
        Şırnak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
        Şırnak Üniversitesi ilanları dikkat çekti
        Şırnak Üniversitesi ilanları dikkat çekti
        Cizre'deki vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı: Şoför kaza öncesi araçt...
        Cizre'deki vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı: Şoför kaza öncesi araçt...
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı