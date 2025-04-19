Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivali" düzenlenecek.

Şırnak Valiliği ve Güçlükonak Kaymakamlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan festivalde, rafting, kano ve kamp tutkunları bir araya gelecek.

Festival 22 Nisan'da Cehennem Deresindeki doğa yürüyüşüyle başlayacak. 3 gün sürecek olan festivalde, rafting ve kano etkinliği, gençlik merkezi konseri düzenlenecek, kamp kurulacak ve kamp ateşi yakılacak.