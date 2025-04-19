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        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivali" düzenlenecek

        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivali" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:20
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        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivali" düzenlenecek
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        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivali" düzenlenecek.

        Şırnak Valiliği ve Güçlükonak Kaymakamlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan festivalde, rafting, kano ve kamp tutkunları bir araya gelecek.

        Festival 22 Nisan'da Cehennem Deresindeki doğa yürüyüşüyle başlayacak. 3 gün sürecek olan festivalde, rafting ve kano etkinliği, gençlik merkezi konseri düzenlenecek, kamp kurulacak ve kamp ateşi yakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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