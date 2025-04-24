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        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı

        Şırnak Valiliği, yarın kent geneli ve 2 ilçede beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 18:29 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:29
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        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
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        Şırnak Valiliği, yarın kent geneli ve 2 ilçede beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın öğle saatlerinden itibaren kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri ve çevresinde güneybatı yönünden rüzgar ve fırtına, yer yer yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına olması beklendiği bildirildi.

        Paylaşımda, "Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

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