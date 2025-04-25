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        Cizre'de hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:43
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        Cizre'de hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

        İlçe Müftülüğü 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek olan 38 hacı adayına yönelik Hz. Nuh Nebi Camisinde düzenlenediği seminere, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve İlçe Müftüsü Süleyman Baran katıldı.

        Kaymakamı Baycar, hacı adayları ile sohbet etti, hac ziyaretlerinin sağlıkla tamamlanmasını ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        Baran, seminerde hac yolculuğundan önce maddi ve manevi hazırlık, hac ve umrede bir arada yaşama bilinci, hac yolculuğunda önemli hususlar, haccın hikmeti ve sembollerin anlamı, uygulamalı hac ibadeti, hac ve umre menasiki, Mekke ve Medine ziyaret yerleri, ve hacda çevre bilinci konularında hacı adaylarına bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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