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        Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

        Şırnak'ta toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:54 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:58
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        Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu
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        Şırnak'ta toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü.

        Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden neredeyse görünmez hale geldi, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

        - Şırnak Valiliği uyarı yaptı

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, "Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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