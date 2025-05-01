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        Şırnak Valiliğinden, amatör ligde oynanan futbol maçında çıkan kavgaya ilişkin açıklama:

        Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde amatör ligde oynanan maç sonunda çıkan kavgaya ilişkin, tarafları ayırma ve olayları yatıştırma esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 22:15 Güncelleme: 01.05.2025 - 22:15
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        Şırnak Valiliğinden, amatör ligde oynanan futbol maçında çıkan kavgaya ilişkin açıklama:
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        Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde amatör ligde oynanan maç sonunda çıkan kavgaya ilişkin, tarafları ayırma ve olayları yatıştırma esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Cizre'de dün Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmek için play-off'a kalma mücadelesi veren Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik ve Spor takımları arasında yapılan maç sonunda her iki kulüp oyuncuları ve teknik heyetleri arasında başlayan tartışmanın fiziki saldırıya dönüştüğü hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Tarafları ayırma ve olayları yatıştırma çalışmaları esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açılmıştır." ifadesine yer verildi.

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