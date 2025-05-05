Şırnak Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı
Şırnak Valiliği, kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.
Şırnak Valiliği, kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinden itibaren kent geneli ve çevresinde gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgarın beklendiği bildirildi.
Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı." ifadesine yer verildi.
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