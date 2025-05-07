Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Silopi'de "Trafik ve İlk Yardım Haftası" etkinliği düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Trafik ve İlk Yardım Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:24 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silopi'de "Trafik ve İlk Yardım Haftası" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Trafik ve İlk Yardım Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Silopi Devlet Hastanesi Kalite ve Destek Birimi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte hastane bahçesine parkur kuruldu.

        Çocuklar trafik parkurunda emniyet personelinin gözetiminde akülü araçlara binerek sürüş deneyimi yaşadı.

        Etkinlik sırasında çocuklara temel trafik kuralları anlatıldı.

        Parkurda tur atan çocuklar, polis motosikletlerine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Ülker, Trafik ve İlk Yardım Haftası'nın her yıl mayıs ayında kutlandığını anımsattı.

        Kalite ve Destek Biriminin önerisiyle hastanede yatan çocuklara ve yakınlarına moral olması ve farkındalık oluşturması amacıyla etkinlik düzenlediklerini aktaran Ülker, "Katkılarından dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Etkinliğe çocuğuyla katılan Ekrem Yaman da çocukların trafik farkındalığı kazandığını program sayesinde çocukların polis ve jandarma ile sıcak bir iletişim kurduğunu belirtti.

        Çocuklardan Kerem Yaman ise etkinlikle çok eğlendiğini dile getirdi.

        Programa, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Erol, Hastane Müdürü Cihat Demir, jandarma ve polis trafik ekipleri ve hasta yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Trump'tan İran'la ilgili açıklama
        Trump'tan İran'la ilgili açıklama
        Tacizcisi tutuklandı
        Tacizcisi tutuklandı
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında
        Şırnak'ta zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında
        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Cizre Kaymakamı Baycar, fıstıkçılık çalışmalarını inceledi
        Cizre Kaymakamı Baycar, fıstıkçılık çalışmalarını inceledi
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...
        Şırnak'ta miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Şırnak'ta miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        İdil'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
        İdil'de öğrencilere trafik eğitimi verildi