Şırnak'ta "Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu" başladı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu" başladı.

Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Kaymakamlık ile Güçlükonak ve Fındık Beldesi belediyelerinin işbirliğiyle Güçlükonak Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt, ilçenin tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle ve insanıyla zengin bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Karakurt, bu zenginliğin bilimsel platformlarda yeterince anlatılamadığını, tanıtımının sınırlı kaldığını ifade ederek, sempozyum ile Güçlükonak'ın sahip olduğu değerleri ortaya çıkarmayı, kültürel mirasını belgelemeyi, ekonomik ve sosyal potansiyelini bilimsel açıdan değerlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Sempozyumun farklı disiplinlerden akademisyenlerin, araştırmacıların ve uzmanların katkılarıyla tarih, sosyoloji, dil, edebiyat, coğrafya, arkeoloji ve daha pek çok alanda Güçlükonak'ı konu edinen çalmaları bir araya getirdiğini anlatan Karakurt, bu çalışmaların sadece akademik çevrelerde değil, aynı zamanda yerel yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında ve halk nezdinde de karşılık bulacağına inandıklarını kaydetti.

Karakurt, "İnanıyoruz ki bu sempozyum yalnızca bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmayacak aynı zamanda ilçemizin tanıtımına, kalkınmasına ve gelecek vizyonunun şekillenmesine de katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda, bu sempozyumu geleneksel hale getirerek sürdürülebilir bir kültürel ve bilimsel miras oluşturmayı hedefliyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da tarih, kültür ve edebi geçmişinin yanında Gabar Dağları'nın eteklerinde yer alan Güçlükonak'ın ülkenin en büyük petrol üretim sahalarından birine de ev sahipliği yaptığını söyledi. İlçenin, ülkenin enerji güvenliği açısından da stratejik bir rol aldığını dile getiren Orhan, şöyle devam etti: "Bu topraklar binlerce yıl çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu bölge medeniyetin beşiği niteliğindedir. İçinde bulunduğumuz Botan, Ebul-İz El-Cezeri başta olmak üzere dünyayı etkilemiştir. Melaye Ciziri'nin bu bölgedeki medreselere olan etkisi yadsınamaz. Dicle Vadisi'nde hemşehrim Feqiye Teyran adına bir medrese mevcut. Seyyid Ali Fındıki, Mele Muhammed Zıvıngi ve daha birçok alim ve ulemanın yetiştirdiği bu medreselerin yüzlerce edebi, ilmi ve felsefi eseri bulunuyor. Bu eserler şu an Kültür Bakanlığımız tarafından basılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Bakanlığımızın basmış olduğu bu eserler için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Şu anda 17 eser basıldı ve devam ediyoruz. Bunlar bu toprakların ve medeniyetlerin yetiştirdiği alimler. Bunlar bizim mayamız, bin yıllık kardeşliğimiz, bütünlüğümüz. Bu sempozyumlar, yeniden bu kültürümüzü, medeniyetimizi bizlere tanıtacaktır. Bu sempozyumdan da Ali Fındıki'nin inşallah kitabı tercüme edilerek bu kervana katılacak diye umut ediyorum."

Orhan, sempozyumun düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti. - "Bölgenin antropolojik ve arkeolojik olarak yeniden tahlile tabi tutulması gerekir" Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da sempozyumun Güçlükonak'ın sahip olduğu tarihsel, ekonomik, kültürel ve dini değerlerin tanıtımına vesile olmasını diledi. Güçlükonak'ın yaklaşık 3 bin yıl öncesine varan eserlere sahip olduğuna işaret eden Alkış, şunları kaydetti: "Özellikle Finik Harabeleri dediğimiz harabeler tarih bakımından incelemeye tabi tutulmuş fakat maalesef henüz tam net bir tarihe ulaşılamamıştır. Bunun nedeni de bu konuyla ilgili arkeolojik ve antropolojik çalışmaların azlığıdır. Zamanında güvenlik problemleri buna engel teşkil etmiş olabilir. Fakat bundan sonra bölgenin güvenli bir hal almasıyla beraber, bu bölgenin antropolojik ve arkeolojik olarak yeniden tahlile tabi tutulması gerekir. Umarım ki bu sempozyum yakın bir zamanda arkeologlarımızı ve antropologlarımızı da buraya çeker." Alkış, sempozyumda sadece tarih konuşmayacaklarını, bölgenin dini değerlerini, ekonomik ve tarımsal boyutunu da ele alacaklarını sözlerine ekledi.

Sempozyumun düzenleme kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Özdemir de İslam alimlerinin şehirleri insan bedenine benzettiğini belirterek, şehirlerin merkezinin kalbe, cadde ve sokakların kalpten dağılan damarlara, şehrin yöneticilerinin ise beyne benzetildiğini söyledi. Şehirler ile insanlar arasında çok ciddi bir ilişkinin bulunduğunu dile getiren Özdemir, Güçlükonak'taki alimlerin şehre farklı bir ruh ve kimlik kazandırdığını belirtti. İki gün sürecek sempozyumda Güçlükonak'ın tarih, ekonomi, eğitim, sosyal hayat, din, ilmi şahsiyetler, turizm gibi birçok yönü ile ele alınacağını ifade eden Özdemir, "Sempozyumun danışma kurulunda farklı ülkelerden birçok akademisyen bulunuyor. Sempozyuma İstanbul, İzmir, Bolu, Rize, Kırşehir, Ağrı, Van, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari gibi illerimizdeki üniversitelerden de kıymetli hocalarımız katıldı. İki gün boyunca 63 tebliğ sunulacak." dedi. Konuşmaların ardından Şırnak Üniversitesi müzik grubu tarafından Türkçe, Kürtçe ve Süryanice kasideler okundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan da Melaye Ciziri'nin eserlerinden Kürtçe bir kaside okudu.