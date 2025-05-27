Şırnak'taki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kazada yaralanan sürücü, Leyla (29) ve Ceylan Aytaş, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Ceylan Aytaş Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Mehmet Aytaş (61) yönetimindeki 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç, 24 Mayıs'ta Şırnak-Cizre kara yolu tünel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada Azime Aytaş (64) ile kızları Nesrin (26) ve Sibel Aytaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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