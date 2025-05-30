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        Şırnak'ta kilise avlusundaki 402 yıllık dut ağacının bakımı yapılıyor

        Şırnak'ın İdil ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nin avlusunda bulunan 402 yıllık dut ağacının bakımı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:34 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:58
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        Şırnak'ta kilise avlusundaki 402 yıllık dut ağacının bakımı yapılıyor
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        Şırnak'ın İdil ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nin avlusunda bulunan 402 yıllık dut ağacının bakımı yapılıyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca geçen yıl, kilise bahçesindeki gövde çapı 100 santimetre, tepe çapı 10 metre ve boyu 8 metre olan 402 yaşındaki dut ağacı, "Anıt Ağaç" olarak tescillendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri ve bakımı yapılan anıt ağacın dalları 5 yılda bir budanarak gençleştirilmesi ve meyve vermesi sağlanıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, AA muhabirine, geçen yıl tescillenen ağacın 402 yaşında olduğunu söyledi.

        Dut ağacının yörede asırlardır yetişen ve bugüne gelen tek ağaç olma özelliği taşıdığını belirten Sezgin, şunları kaydetti:

        "Ağacımıza bu yıl budayarak gençleştirme çalışması yapıldı. Birkaç yıl içerisinde ağacın dalları gürleşecek eski ihtişamlı görünümüne kavuşacak. Ağacın anıt tescil alması bölge açısından önem taşıyor. Dut yetiştiriciliği için bölgemizin iklimi müsait ve dut tarımı yapılabilmektedir. 400 yıl önceden bugüne bölge insanının dutlarını tükettiği ve burada çeşitli canlıların yaşamlarını gerçekleştirdiği bir anıt ağacın gölgesinde bulunmaktan hem biz hem bölge insanı memnun. Bu ağaç 400 yıldır kuraklığa, çeşitli hava koşullarına direnmiş ve bugüne kadar varlığını sürdürmüş. Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüsü tarafından asırlardır ayakta olan dut ağacıyla alakalı araştırma faaliyetleri yürütülüyor. Burada ıslah çalışması yapılarak dayanıklılık genleri üzerine araştırma gerçekleştiriliyor. Ağacımızın varlığını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız hastalık ve zararların önüne geçebilmek ve dut ağacımızın yıllarca varlığını sürdürmesi için çalışıyor."

        - "Ağaç, yaşayan bir tarih"

        Kilise görevlisi Şemun Gösteriş, varlığını 4 asırdır sürdüren anıt ağacın yaşayan bir tarih olduğunu söyledi.

        Gösteriş, "Ağacı gören herkes önünde bir fotoğraf çektirmek istiyor. Tarihi bir mekanda tarihi bir ağacı görmek onlara ayrı bir mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinin, ağacın bakımını çok güzel yaptığını belirten Gösteriş, ağacın kendileri için çok özel olduğunu anlattı.

        Gösteriş, "Bu tür asırlık ağaçlar ne kadar bakımı yapılırsa o kadar da ömürlü olur. Bir Süryani olarak bizim için ayrı bir anlamı var. Bu ağaç, benden önceki 7 kuşağı görmüş ve bunun için de ona saygı duyuyoruz. Böyle asırlık ağaçların korunması ve onlara sahip çıkılması lazım." diye konuştu.

        Seyahat acentesi sahibi Medina Cesur da yurt içi ve yurt dışından getirdikleri turistlere kentin tarihi ve kültürel varlıklarını tanıttıklarını, asırlık dut ağacının ilçede bulunmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Cesur, "Bu dut ağacı bir bakıma tarihe tanıklık ediyor. Bunu turistlere de aktarıyoruz. Bu ağacın 402 yıldır varlığını sürdürmesi, tanıtılması ve diğer nesillere aktarılması çok önemli." dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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