Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 20 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aramalarda, 300 litre motorin, gümrük kaçağı 8 bin 11 paket sigara, 668 elektronik sigara, 4 cep telefonu, 42 kilogram çay, 28 kilogram nargile tütünü, 620 puro, 306 ayakkabı, 110 güneş gözlüğü, 90 oyuncak, 20 termos, 7 klima, 251 inşaat malzemesi, 3 kaynak makinesi, 23 el feneri, 690 küpe, 6 elektronik eşya ve 190 araç yedek parçası ele geçirildi.​​​​​​

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 24-30 Mayıs'ta uyuşturucu, asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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