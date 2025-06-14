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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Şırnak'ta protesto edildi

        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:23 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:56
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Şırnak'ta protesto edildi
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        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Şubesi öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Grup adına konuşan Osman Ertaş, İsrail'in saldırılarıyla soykırım yaptığını belirterek, dünyanın buna seyirci kalmaya devam ettiğini söyledi.

        İslam dünyasının insanlık onurunu hedef alan bu zorbalığa karşı kınamayla yetinmemesi gerektiğini, topluca ayağa kalkmanın elzem olduğunu ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

        "Gazze'deki soykırımı durduracak ve ablukayı kıracak somut adımlar atılmalıdır. Bu, sadece Gazze halkına değil, tüm insanlığa karşı sorumluluktur. Tüm dünyanın sessizliğe büründüğü bu utanç verici tabloda, ölümü göze alarak Gazze'ye yola çıkan cesur aktivistleri yürekten tebrik ediyoruz. Onların cesareti, insanlık vicdanının henüz tamamen ölmediğinin bir kanıtıdır."

        ​​​​​​​Daha sonra hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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