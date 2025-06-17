Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Coğrafi işaretle tescillenen "Cizre limonatası" tanıtıldı

        Şırnak'ta Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen "Cizre Leyminete/Cizre limonatası"nın lansmanı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:51 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Coğrafi işaretle tescillenen "Cizre limonatası" tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen "Cizre Leyminete/Cizre limonatası"nın lansmanı gerçekleştirildi.

        Cizre Kaymakamlığınca Sanat Sokağı'nda düzenlenen programda, vatandaşlara limonata ikramında bulunuldu.

        Programda konuşan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Cizre limonatasının tescillenmesinin ilçe için büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.

        Coğrafi işaretli ürün sayısının bir yerin kadim kültürünün önemli göstergesi olduğunu ifade eden Baycar, "Cizre, bu konuda inanılmaz potansiyele sahip. Cizre limonatası özellikle yaz aylarının vazgeçilmez, serinletici lezzeti. Bu önemli içeceğin coğrafi işaret almasının mutluluğunu yaşıyoruz. Tescille bölgesel ticari değer kazanacak, tanınacak bu içeceğin sahiplenileceğini umuyorum. Bu sayede içecek ulusal alanda da ticari ürüne dönüşebilecek." dedi.

        Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu ise Kaymakamlığın girişimleriyle 10 ürünün daha tescil sürecinde olduğundan bahsetti.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA

        Benzer Haberler

        İki aile arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken öldü (2)
        İki aile arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken öldü (2)
        Hava sahası kapalı olan Irak ve Ürdün'den gelenler, Şırnak'tan uçuyor
        Hava sahası kapalı olan Irak ve Ürdün'den gelenler, Şırnak'tan uçuyor
        Şırnak'ta çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Şırnak'ta çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        İki aile arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken öldü
        İki aile arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken öldü
        Şırnak'ta 4 bölge, 2 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        Şırnak'ta 4 bölge, 2 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi