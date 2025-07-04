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        Gabar Dağı'nda orman ve örtü yangınına müdahale ediliyor

        Şırnak'ta, Gabar Dağı'nda çıkan örtü ve orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:54 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:54
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        Gabar Dağı'nda orman ve örtü yangınına müdahale ediliyor
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        Şırnak'ta, Gabar Dağı'nda çıkan örtü ve orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Güçlükonak-Siirt sınırında yer alan Yarımca, Kırkağaç ve Yenidemir köylerindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 30 personel, 3 arazöz, 2 iş makinesi, 3 itfaiye aracı, su tankeri ve ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor.

        Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter de havadan destek verdi.

        Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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