        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 3 hastane çalışanı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 23:32 Güncelleme: 22.10.2025 - 23:32
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cizre Devlet Hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde, bazı kişilere farklı isimler üzerinden "engelli raporu" düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) "engelli aylığı" adı altında haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

        Kamera kayıtları ve banka hesap hareketlerini inceleyen ekipler, usulsüz rapor düzenledikleri belirlenen 3 hastane çalışanını gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

