Şırnak'ta "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yapılan incelemelerde, bazı kişilere farklı isimler üzerinden "engelli raporu" düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) "engelli aylığı" adı altında haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cizre Devlet Hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

