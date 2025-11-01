Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta öğrenciler çevre temizliği yaptı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir grup öğrenci, okul idaresi ve mahalle muhtarlığı desteğiyle çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 12:01 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:01
        Şırnak'ta öğrenciler çevre temizliği yaptı
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir grup öğrenci, okul idaresi ve mahalle muhtarlığı desteğiyle çevre temizliği yaptı.

        Cizre Spor Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla Cudi Mahallesi'nde çöpleri topladı.

        Cizre Spor Lisesi Müdürü Ahmet Oktay, öğrencileri ile duyarlı davranışlarından dolayı gurur duyduklarını belirtti.

        Öğrencilerin sadece sportif başarılarıyla değil sosyal sorumluluk projeleriyle de örnek olduğunu dile getiren Oktay, "Çevre temizliği gibi önemli bir konuda inisiyatif almaları, onların geleceğe daha duyarlı bireyler olarak hazırlandığını gösteriyor." dedi.

        Cudi Mahallesi Muhtarı Nadir Oğuş da öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

