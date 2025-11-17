Cizre'de yapımı tamamlanan taziyeevi açıldı

Açılışa, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Güler Yerbasan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri, oda başkanları, kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı.

Mahalle muhtarı Mehmet Sorguç da taziyeevinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışta konuşan Vali Ekici, taziyeevlerinin acıların paylaşıldığı, insanların bir araya geldiği, birlik ve beraberliğin güçlendirildiği yerler olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.