Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 15:53 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        S.B. (32) idaresindeki 38 ADA 255 plakalı otomobil, Şırnak Cizre kara yolu Mezbahane mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü çıkarılarak ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Şırnak Belediyesinde 2025 yılının son meclis toplantısı yapıldı
        Şırnak Belediyesinde 2025 yılının son meclis toplantısı yapıldı
        Şırnak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
        Şırnak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta zehir tacirlerine nefes kesen şafak operasyonu 25 adrese düzenlen...
        Şırnak'ta zehir tacirlerine nefes kesen şafak operasyonu 25 adrese düzenlen...
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu; 20 gözaltı
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu; 20 gözaltı
        İdil'de tarlada feci kaza: Çiftçi hidrolik basıncın arasında can verdi
        İdil'de tarlada feci kaza: Çiftçi hidrolik basıncın arasında can verdi