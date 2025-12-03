Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
S.B. (32) idaresindeki 38 ADA 255 plakalı otomobil, Şırnak Cizre kara yolu Mezbahane mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü çıkarılarak ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
