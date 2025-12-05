Habertürk
Habertürk
        Silopi'de "Aile Yılı" kapsamında etkinlik düzenlendi

        Silopi'de "Aile Yılı" kapsamında etkinlik düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 22:03 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:03
        Silopi'de "Aile Yılı" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Aile Destek Merkezi-2 tarafından düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Çağlar Partal, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Değer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Tatar ile AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu katıldı.

        Etkinlik kapsamında atölyeleri gezerek kursiyerler ile görüşen Kaymakam Partal, merkez müdürü Songül Saygıdar'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Partal, daha sonra Masal Atölyesi'nde çocuklara hikaye okudu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

